Шокирующее видео с мужчиной, пинающим детей, "взорвало" Казнет

В Туркестанской области расследуют уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяют видео, на котором мужчина с младенцем на руках пинает мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции отреагировали на инцидент.

"Управлением полиции Сайрамского района Туркестанской области по факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Расследование дела находится на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области.

Одно из недавних похожих преступлений произошло в Алматинской области. 16 февраля появился ролик, на котором мужчина связал четверых маленьких детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позже стало известно, что подозреваемым оказался знакомый матери детей.