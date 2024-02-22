Шокирующее видео с мужчиной, пинающим детей, "взорвало" Казнет
Фото: freepik
В Туркестанской области расследуют уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми, сообщает Zakon.kz.
В Казнете распространяют видео, на котором мужчина с младенцем на руках пинает мальчиков, лежащих на полу. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В полиции отреагировали на инцидент.
"Управлением полиции Сайрамского района Туркестанской области по факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства", – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Расследование дела находится на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области.
Одно из недавних похожих преступлений произошло в Алматинской области. 16 февраля появился ролик, на котором мужчина связал четверых маленьких детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позже стало известно, что подозреваемым оказался знакомый матери детей.
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