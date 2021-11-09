Третья волна COVID-19 плавно переросла в четвертую – Минздрав России

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавирусной инфекции плавно перетекла в четвертую, передает Zakon.kz.

Наша третья волна плавно переросла в четвертую, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается, количество новых случаев инфекционных болезней нарастает, – цитирует его ТАСС.

По данным инфекциониста, ежедневно в России "регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19".

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Он отметил, что циркулирующий в России "дельта-штамм" значительно отличается от того штамма, с которого началась пандемия. По его словам, новый штамм быстрее передается от человека к человеку, а также обладает свойством ускользать от нейтрализующего действия антител.

Он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелые случаи заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода. Владимир Чуланов

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