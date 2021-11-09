В Агентстве по делам госслужбы появятся новые департаменты

Агентство по делам государственной службы подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения в указ от 22 июля 2019 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается Департамент государственной службы разделить на три отдельных структурных подразделения.

Это связано с необходимостью усиления кадрового потенциала отраслевого департамента, поскольку действующая его структура не позволяет точечно прорабатывать и реализовывать вопросы по кадровой политике на госслужбе, – говорится в обосновании.

Кроме того, для улучшения координации вопросов по финансам предлагается создать Департамент экономики и финансов.

Также, в целях внедрения инновационных подходов в кадровую политику, Служба управления персоналом будет преобразована в Департамент управления человеческими ресурсами. Департамент будет также тестировать методы стратегического планирования HR.

В свою очередь, на департаменты экономики и финансов, управления человеческими ресурсами будут возложены функции централизованных бухгалтерии и государственных закупок, кадрового делопроизводства.

Данная мера также позволит эффективно управлять процессами на центральном уровне, акцентируя внимание территориальных департаментов только на качественном выполнении отраслевых вопросов, – поясняют в агентстве.

Так, в обновленном ведомстве появятся департаменты:

привлечения на государственную службу развития персонала государственной службы трансформации и цифровизации контроля в сфере государственной службы государственных услуг стратегического планирования и анализа коммуникации юридический управления человеческими ресурсами экономики и финансов административный Служба внутреннего аудита Управление по защите государственных секретов и информационной безопасности

Как отмечается, это решение позволит разграничить вопросы госслужбы по отдельным блокам, и, следовательно, работа в данном направлении обретет системный характер.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.