Криминалистическое управление появится в структуре Антикора

Агентство РК по противодействию коррупции подготовило поправки в указ президента "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции", сообщает Zakon.kz.

Проектом предлагается предусмотреть в структуре Антикоррупционной службы Криминалистическое управление.

Новое управление будет создано в целях обеспечения независимости антикоррупционной службы от заключения актов проверок третьих лиц и организаций, подтверждающих ущерб или существенный вред, причиняемые преступными деяниями. Кроме того, это позволит снизить затраты бюджета для привлечения частных специалистов, сократить сроки проведения оперативных проверок и досудебных расследований, а также избежать рисков раскрытия конфиденциальной информации.

В пояснительной записке сказано, что создание Криминалистического управления в структуре Антикора не противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как в соответствии со статьей 80 УПК допускается привлечение в качестве специалиста для проведения исследования и оценки доказательств, дачи заключения сотрудника уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа.

Функциональным назначением такого подразделения должно быть проведение исследований на основе специальных знаний и специальной компетенции сотрудников без осуществления высшего надзора за соблюдением законности на территории РК, досудебного расследования и поддержания государственного обвинения в суде.

Соответственно, поправками будут расширены полномочия Антикора. Ведомство получит право проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством РК.

Одновременно с этим предлагается расширить функции госоргана. К ним добавятся разработка и утверждение порядка по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях антикоррупционной службы.

Проект указа президента размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 декабря 2024 года.

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