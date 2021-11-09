Зачем нужны навигационные пломбы для отслеживания перевозок в ЕАЭС

В этом году Казахстан намерен подписать Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Что даст это соглашение и для чего нужны навигационные пломбы, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Zakon.kz.

Работа над данным соглашением велась с 2017 года при участии экспертов стран ЕАЭС и работников Евразийской экономической комиссии.

Работа была сложной, участвовали все заинтересованные государственные органы и бизнес-сообщество сторон, было много мнений и позиций. Было проведено два этапа внутригосударственных согласований. На сегодня все разногласия устранены, – сообщили в КГД МФ РК.

В целом соглашение предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС с применением навигационных пломб.

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У каждой страны будет свой национальный оператор, который возьмет на себя функции организации работы по применению навигационных пломб.

При этом с учетом специфики транспорта предусмотрены переходные периоды в зависимости от категории товаров. Это позволит совершенствовать эффективность процесса применения навигационных пломб с началом отслеживания каждого этапа перевозки.

Для бизнеса преимущества данного Соглашения заключается в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, исключения дополнительных форм и мер контроля со стороны контролирующих органов ЕАЭС.

То есть если наложена пломба, то нет необходимости проверять товар в каждом государстве ЕАЭС, а в некоторых и по несколько раз за один маршрут. Такие условия существенно снижают затраты и в целом способствуют снятию дополнительных административных барьеров для бизнеса, – отметили в КГД.

Государство от данного соглашения получает прозрачность международных перевозок, исключение лжетранзита и лжеимпорта и соответственно увеличение поступлений денег в казну.

Проект соглашения размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 ноября.