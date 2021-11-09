"Казахмыс" начал работы на новом месторождении

Первая разведка меднорудного месторождения, расположенного в 27 км от поселка Ботакара (бывший Ульяновский), проходила в конце 60-х годов.

В 2013 году исследования возобновили. По нынешним расчетам, месторождение Хаджиконган имеет около 6 млн тонн руды со средним содержанием меди 1.52%, из них около 1 млн тонн окисленной руды и 5 млн.тонн сульфидной руды с содержанием меди 1,58%.

Удобное залегание основных рудных тел практически на поверхности, позволяющее отрабатывать запасы открытым способом, высокое содержание меди и несложная технология переработки сульфидной руды повлияли на высокий уровень рентабельности отработки месторождения Хаджиконган.

С июля 2021 года подрядная организация ТОО "НПП Интеррин" приступила к вскрышным работам на карьере "Хаджиконган", организовав на промышленной площадке вахтовый городок, офис, нарядные, душевые и столовую. Запустили электрогенератор, провели интернет, для обслуживания парка оборудования установили мобильный Пит-Стоп.

Спланировали и сформировали внутриплощадочные дороги, породный и рудные отвалы, оформили противопаводковые рвы и даже оказали содействие при установке КПП с эстакадой.

Производственное объединение "Карагандацветмет" оставила за собой геологическое и техническое сопровождение, позволяющее вести учет добычи руды и металла. Инженерно-техническая служба ведет контроль за объемами и качеством горных работ в соответствии с проектными решениями, - сообщила начальник технического отела производственного объединения Аида Усманова. – До конца 2021 года запланировано до 3,5 млн. кубов вскрышных работ с отгрузкой на рудный склад более 400 тысяч тонн попутной окисленной руды. В следующем году месторождение Хаджиконган даст первую сульфидную руду в объеме 200 тысяч тонн. А уже в 2023 карьер выйдет на свою проектную мощность - 920 тысяч тонн сульфидной руды в год и до 2028 года будет "питать" качественным сырьем Карагайлинскую фабрику.

Открытие нового месторождения предоставляет возможность специалистам данного региона и всего Казахстана получить рабочие места. Так, на сегодняшний день, в состав подрядной организации были набраны порядка 170 человек, преимущественно с Карагандинской и Акмолинской областей.

А в корпорацию для ведения геологического и технического сопровождения и контроля было принято около 18 специалистов инженерных специальностей. С развитием и расширением объемов горных работ и обеспечение рабочими местами будет расти, а вместе с ним и благосостояние всего региона.