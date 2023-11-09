На месторождении "Каратурун Восточный" начались финальные работы по ликвидации аварии

Бузачи Нефть завершает первый этап финальных мероприятий по ликвидации аварии на месторождении "Каратурун Восточный".

Индивидуальные технические проекты по бурению двух наклонно-направленных разгрузочных скважин 305-H и 303-ST, разработанные штабом по ликвидации аварии с учетом мнений ведущих экспертов отрасли, международных партнеров и экспертов в области ликвидации аварий на нефтегазовых скважинах, а также бурение вертикальной скважины №302, подтвердили свою эффективность.

9 июня текущего года из-за нарушения технологического регламента, допущенного в процессе строительства разведочной скважины №303 подрядной организацией ТОО "Заман Энерго", во время подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, впоследствии перешедший в открытый газоводяной фонтан с дальнейшим возгоранием.

Вину подрядчика подтвердила специально созданная комиссия (акт расследования причин аварии от 11.08.23), а также независимая экспертиза ведущей научно-исследовательской и проектной организации АО "НИПИнефтегаз". Однако "Заман Энерго" с момента начала аварии не принимает ни финансового, ни технического участия в ликвидации ее последствий. Все расходы самостоятельно несет владелец месторождения ТОО "Бузачи Нефть".

По оценкам экспертов нефтегазовой отрасли, авария на месторождении "Каратурун Восточный" имеет наивысший уровень сложности. Это связано с тем, что аварийная скважина №303 находится в соровой, болотистой местности, подверженной активному грифонообразованию. Учитывая этот факт, штабом по ликвидации аварии был выработан эффективный и безопасный подход – с телеметрическим мониторингом, контролем проводки скважины, фиксацией газопроявлений и технологических параметров бурения.

12 октября завершено бурение наклонно-направленной скважины №305-Н на глубине 1305 метров, а бурение вертикальной скважины №302 – на глубине 1220 метров. С 13 октября через скважины №302 и №305-Н производится постоянная, ежедневная закачка воды с целью заводнения и изоляции работающего газового пласта. По состоянию на 07.11.2023 закачано более 40 000 м3 воды.

Фото: ТОО "Бузачи Нефть"

Месторождение "Каратурун Восточный". Аварийная скважина 303, вид на 01.11.2023

В результате начала проведения финальных мероприятий по ликвидации аварии выделение газа из аварийной скважины значительно снизилось, что повлекло снижение интенсивности горения пламени. По завершению заводнения и изоляции работающего газового пласта начнется второй этап работ – мероприятия по герметизации аварийной скважины. Компания "Бузачи Нефть" работает в тесном контакте с государственными органами как республики, так и региона, и планирует локализовать аварию в ближайшее время.