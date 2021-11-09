В Туркестане заложен фундамент духовного центра "Хилует"

В церемонии заложения первого кирпича культурно-духовного комплекса "Хилует" приняли участие представители интеллигенции, религиозные деятели, предприниматели и депутаты областного маслихата.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Отпенов Наурызбай кажы Таганулы поздравил общественность.

Глава региона Умирзак Шукеев пожелал успехов в благом деле, поблагодарил за инициативу, а также отметил важность строительства данного объекта.

Уверен, что эта мечеть станет объектом нравственности и послужит укреплению духовных ценностей нашего народа. Этот центр будет построен при финансовой поддержке предпринимателей и населения в целом. Открыт специальный благотворительный счет. Строительство мечети – это благородное дело, за которое получают неиссякаемую награду. Мы благодарны всем за вклад в это благое дело, – сказал аким области.

Мечеть будет построена на добровольные пожертвования и спонсорские средства известных бизнесменов не только нашей страны.

Среди них председатель правления Кентауского трансформаторного завода Хайрулла Кожабаев, директор предприятия "Ныш-Ер" Ерболат Торежанов и другие. Для реализации проекта открыт благотворительный фонд "Хилует". На мероприятии выступили учредитель турецкой компании BBR Yapi Йылмаз Бабур и кандидат исторических наук, археолог Марат Туякбаев. Автор проекта Шокан Матайбеков презентовал проект духовного центра.

На торжественном собрании у мемориального камня с датой начала строительства духовного центра верховный муфтий благословил всех и пожелал удачи в этом благородном деле.

Общая площадь мечети, расположенной на 0,86 га составит 2300 кв. м. Завершить строительство планируют в 2022 году.

Площадь медресе, возводимого рядом с подземной мечетью – 1282,8 кв. м. Медресе также намереваются сдать в эксплуатацию в следующем году.

Историческая значимость этого объекта усиливается еще и тем, что в Туркестане во второй половине XIX века (в 1864-1865 годы) была построена мечеть "Хилует". Здание мечети было снесено в 1960 году, а на его месте была построена новая однокупольная мечеть. Позже, в связи с увеличением посещаемости, в 1980 году мечеть была полностью снесена и перестроена. Год назад мечеть была признана аварийной и снесена. Новая мечеть будет рассчитана на 500 человек.