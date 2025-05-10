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Общество

В Туркестане строят уникальный ремесленный городок

городок ремесленников, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 14:30 Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В культурно-духовном центре Туркестана строят уникальный туристический комплекс с мастерскими ремесленников, сообщает Zakon.kz.

На территории разместят крупную ремесленную мастерскую по изготовлению уникальных поделок национального колорита и обучению технологии высококачественных поделок. Цель – не только привлечение туристов и развитие предпринимательства, но и сохранение культуры и наследия.

Общая площадь ремесленного городка составит около девяти тысяч квадратных метров.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В новом таунхаусе также будут построены отели и кухни, кроме того, в нем планируют разместить выставку или Showroom.

Потенциал ремесленников в Туркестане огромен. Проект, который разместится в центре города, расположенном вдоль Великого Шелкового пути, уникален. В дальнейшем в регионе планируют создать рабочие места, чтобы развивать туризм через поддержку ремесленников.

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Андрей Дюсупов
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