В Туркестане строят уникальный ремесленный городок

В культурно-духовном центре Туркестана строят уникальный туристический комплекс с мастерскими ремесленников, сообщает Zakon.kz.

На территории разместят крупную ремесленную мастерскую по изготовлению уникальных поделок национального колорита и обучению технологии высококачественных поделок. Цель – не только привлечение туристов и развитие предпринимательства, но и сохранение культуры и наследия.

Общая площадь ремесленного городка составит около девяти тысяч квадратных метров.

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В новом таунхаусе также будут построены отели и кухни, кроме того, в нем планируют разместить выставку или Showroom.

Потенциал ремесленников в Туркестане огромен. Проект, который разместится в центре города, расположенном вдоль Великого Шелкового пути, уникален. В дальнейшем в регионе планируют создать рабочие места, чтобы развивать туризм через поддержку ремесленников.