Горит цистерна с мазутом в Жамбылской области

9 ноября 2021, 17:26
Фото: Zakon.kz

В Жамбылской области на территории котельной горит цистерна с остатками мазута, передает Zakon.kz.

В городе Каратау Таласского района Жамбылской области на территории многофункционального предприятия "Игілік" (котельной) горит не действующая емкость в аварийном состоянии с остатками мазута на дне, – отмечается в сообщении ДЧС Жамбылской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:58.

На место пожара выехали – оперативная группа Отдела по ЧС Таласского района, 12 человек личного состава и три единицы техники Пожарной части №12, – рассказали в ведомстве.

Угрозы населению и распространения огня нет.


Фото: ДЧС Жамбылской области

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