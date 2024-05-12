Бабушка вышла собирать грибы и потерялась в горах Жамбылской области

В Жуалынском районе Жамбылской области 60-летняя женщина потерялась в горах, сообщает Zakon.kz.

Как оказалась, женщина собирала грибы. На поиски отправились сотрудники ДЧС, которые нашли ее спустя четыре часа.

"Грибник в медицинской помощи не нуждалась. МЧС РК призывает не собирать грибы в малоизвестной местности". Пресс-служба МЧС РК





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