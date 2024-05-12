Бабушка вышла собирать грибы и потерялась в горах Жамбылской области
Фото: скриншот видео
В Жуалынском районе Жамбылской области 60-летняя женщина потерялась в горах, сообщает Zakon.kz.
Как оказалась, женщина собирала грибы. На поиски отправились сотрудники ДЧС, которые нашли ее спустя четыре часа.
"Грибник в медицинской помощи не нуждалась. МЧС РК призывает не собирать грибы в малоизвестной местности".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что тело капитана судна ищут павлодарские спасатели в Иртыше.
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