С чем связан дефицит и подорожание газа – комментарий Минэнерго

Первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков рассказал, с чем связан дефицит и подорожание газа, передает корреспондент Zakon.kz.

В последние годы в нашей стране активно растет потребление сжиженного газа. Наши первые и основные потребители – автолюбители. В 2019 году количество автомобилей, использующих сжиженный нефтяной газ, составляло 140 тыс., в 2021 году – 313 тыс. Потребление в 2021 году выросло на 300 тыс. тонн – 1 млн 600 тыс. тонн. Это сопоставимо с годовым потреблением двух крупных областей Казахстана. первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков

Несмотря на это, производство осталось на том же уровне. По словам вице-министра, в среднесрочной перспективе новых источников или производителей сжиженного газа не появится. Соответственно, при такой низкой цене и активном росте потребления, появился дефицит топлива.

Кроме того, с 2019 года Казахстан перешел на реализацию сниженного нефтяного газа через электронные торговые площадки. До этого года все регулировалось, была фиксированная цена за тонну. На сегодня эта цена равняется 43 340 тенге с НДС, без НДС – 38 тыс. тенге за тонну.

Сейчас объем реализации составляет 70%. До следующего года все на 100% перейдут на продажу топлива через биржи, за исключением двух категорий. Это групповые резервуарные установки – наши жильцы, которые живут в многоэтажках и пользуются сжиженным газом, а также нефтегазохимические проекты, которые используют этот сжиженный газ для дальнейших переделок и выпуска готовой продукции. первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков

По его словам, переходом на торговые биржи были исключены посредники в сделках. Сегодня они проходят между производителями и покупателями, и когда потребление увеличивается, а производство остается на том же уровне, это вызывает рост цен.

Что повлияло на такую ситуацию? В этом году были ремонты на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе, ремонт на заводе ТШО в Атырауской области. Также поднялась цена на биржах. До ноября газ в Алматы доставлялся с Шымкентского завода. Теперь газ туда будут поставлять с Павлодарского завода, поскольку по своему качеству он больше подходит для южных регионов. А Шымкентский завод станет поставлять газ для центральных и северных регионов. Все эти факторы в совокупности и спровоцировали сложившуюся ситуацию, – заключил первый вице-министр энергетики.

Тамила Языкова, Нур-Султан