В Минэнерго опровергли информацию о дефиците газа в Мангистауской области

Министерство энергетики Казахстана ответило на информацию о дефиците сжиженного-нефтянного газа в Мангистауской области. По их данным, в регионе ситуация стабильная, сообщает Zakon.kz.

По данным министерства, Мангистауская область является одним из крупных потребителей сжиженного-нефтянного газа. Потребность региона на октябрь, ноябрь и декабрь составляет порядка 17 тыс. тонн.



ТОО "КазГПЗ" ежемесячно перерабатывает и производит 17 тыс. тонн сжиженного-нефтянного газа (СНГ) в месяц. Весь произведенный объем газа ТОО "КазГПЗ" отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам региона.

В Мангистаускую область со стороны министерства энергетики РК на декабрь месяц было выделено дополнительно 1500 тонн. с ТОО "КазГПЗ" 1000 тонн., ТОО "АНПЗ" 500 тонн.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 433 автогазозаправочных станции: в Актау – 93, Жанаозен – 74, Мунайлы – 113, Мангистау – 52, Тупкараган – 44, Бейнеу – 30, Каракия – 27.

На 9 декабря текущего года по региону функционирует 169 (39%) АГЗС. В Актау – 31 (33%), Жанаозен – 44 (59%), Мунайлы – 36 (32%), Мангистау – 16 (31%), Тупкараган – 14 (32%), Бейнеу – 11 (37%), Каракия – 17 (63%).

По данным министертва, средняя суточная потребление региона за ноябрь 565,8 тонн (Актау – 181,8, Жанаозен – 145,7, Мунайлы – 94, Мангистау – 42,5, Тупкараган – 34,3, Бейнеу – 42,5, Каракия – 25,1).

По результатам мониторинговых работ, проведенных акиматами районов и городов, остаток СНГ на 9 декабря в регионе составляет 1828,7 тонн (3,2 дневной запас). Из них на Актау приходится 434, Жанаозен – 476, Мунайлы – 322, Мангистау – 172, Тупкараган – 160,1, Бейнеу – 129,8, Каракия – 134,8.

"Местным исполнительным органом в целях контроля за реализацией и не допущения повышения цен газ акиматами городов и районов на ежедневной основе проводятся мониторинговые работы, ситуация в регионе стабильная, на АГЗС в городе Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районе имеются очереди порядка 5-7 автотранспортов, отгрузка СНГ идет по графику", - сообщили в Минэнерго.

Кроме того, в целях недопущения дефицита сжиженного-нефтянного газа в регионе с 1 декабря 2023 года ежедневная отгрузка с завода "КазГПЗ" увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки.

"На сегодняшний день в город Актау плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗ. Большая часть очередей наблюдается в 29а, 24 и в микрорайоне Шыгыс, за пределами города очереди не наблюдается".

СНГ для потребителей на АГЗС в регионе реализовывается по цене 54-59 тенге.