В России намерены обновить орфографию русского языка

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства об утверждении правил русской орфографии, отвечающих современному состоянию русского языка, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В нем говорится, что с 1956 года, когда были изданы "Правила русской орфографии и пунктуации" и общий "Орфографический словарь русского языка", в языке произошло много изменений. В частности, появилось много новых слов и конструкций, написание которых существующими правилами не регламентировано.

Также произошли изменения, "расшатывающие правила правописания". Кроме того, появились новые слова, типы слов, конструкции, "написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания".

Аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН, – говорится в документе.