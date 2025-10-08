"Пою на языке своей Родины": история русского парня из Астаны

Когда Александр Филатов выходит на сцену, зал наполняется улыбками. Его песни звучат на казахском языке искренне, с любовью, с уважением к культуре. Для русского парня из Астаны это не просто музыка, а способ выразить душу своей Родины. Своей историей певец поделился с Zakon.kz.

Александр Филатов родился и вырос в Астане. Вот уже 14 лет занимается музыкой. Когда-то пение было для него просто хобби, сейчас же оно переросло в нечто большее.

Когда Александр Филатов выходит на сцену и начинает петь, зрители улыбаются. И не только потому, что у него сильный и чистый голос, а потому, что он поет на казахском языке. Александра часто приглашают выступать на тоях, юбилеях и других семейных мероприятиях.

Фото: из личного архива Александра Филатова

Мужчина вспоминает, что его первое знакомство с казахским языком было через песню "Отан Ана" Батырхана Шукенова. Так он влюбился в звучание казахского языка.

"На протяжении 14 лет я учил песни на казахском. Отрабатывал свой акцент, чтоб петь чисто на языке моей Родины. Я заметил такую интересную вещь, что если песню, которая была написана на русском или английском языке, спеть на казахском, то она начинает звучать намного интереснее, чем оригинал. Мне очень приятно, что наш народ очень тепло и с душой реагирует на мое творчество", – говорит Александр.

И слушатели с ним согласны. На концертах зал тепло встречает парня, а в соцсетях певец получает комментарии от людей, которые после его выступлений начали изучать государственный язык.

"Каждый раз, когда я начинаю исполнять песню на казахском, люди реагируют улыбками и аплодисментами. Для меня это самое ценное", – признается он.

Свои выступления Александр часто выкладывает в сеть.

Большую часть своей музыки он делает сам: от идеи, аранжировки и до сведения. Помогает друг и коллега – поэт Хан Мейрамхан, который пишет тексты песен на казахском.

Фото: из личного архива Александра Филатова

Сейчас Александр работает над новым альбомом, который должен выйти ко дню его рождения 1 апреля. Он будет состоять из восьми треков. Исполнитель надеется, что новые песни так же найдут своих слушателей.

Семь лет назад наш герой открыл собственную студию, где записывает музыку и помогает другим артистам. Недавно к нему на запись приезжал Кайрат Нуртас.

"Он записывал у меня свою новую песню. Мы поговорили о совместном треке. Если все сложится, думаю, это будет что-то особенное", – делится Александр.

Свободное время Александр предпочитает проводить с семьей, ведь именно они – главный источник его вдохновения.