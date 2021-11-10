Цой объявил дату начала ревакцинации

Ревакцинация казахстанцев от COVID-19 будет проходить в два этапа, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Ревакцинация стартует 22 ноября. Учитывая, что в первую очередь были привиты лица из группы риска, то до конца этого года с учетом сроков первичной вакцинации ревакцинации подлежат уязвимые группы населения. Это медработники, педагоги, персонал и контингент медиков социальных учреждений, сотрудники силовых структур, – сообщил Цой.

Он добавил, что допускаются к ревакцинации без учета установленного срока лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательные результаты теста на антитела против коронавируса.

Второй этап будет проходить с января 2022 года.

По словам министра, с учетом начала массовой первичной вакцинации в апреле все граждане республики подлежат ревакцинации с января 2022 года.

В этой связи на втором этапе ревакцинации будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию. Прошу регионы организовать проведение с 22 ноября этого года ревакцинации лиц из группы риска с последующей ревакцинацией остальных групп в 2022 году, – отметил министр.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан