Изменились правила выплаты специального госпособия

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 27 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты специального государственного пособия, сообщает Zakon.kz.

Получателями такого пособия являются разные группы населения. Правила дополнены подпунктом, согласно которому лицом, осуществляющим уход, признается любой человек, осуществляющий уход за инвалидом первой группы, независимо от родственной связи с ним.

Так, пособие выплачивается ежемесячно за текущий месяц и на период соблюдения условий, по которым пособие назначено со дня возникновения права на его получение.

Как отмечается, в случае смерти получателя, а также лица, за которым осуществляется уход, пособие выплачивается по месяц смерти включительно.

В случае выезда получателя, а также лица, за которым осуществляется уход, на постоянное место жительства за пределы страны, выплата пособия производится по месяц выезда включительно.

В случае смены лица, осуществляющего уход, пособие выплачивается по день смены.

Для назначения пособия необходимо обратиться в уполномоченный орган по назначению пособий через госкорпорацию "Правительство для граждан" с заявлением и приложить документы, необходимые для оказания госуслуги.

При первичном установлении инвалидности необходимо обратиться за назначением пособия по инвалидности, это же могут сделать лица, имеющие право на уход, в подразделение МСЭ по месту жительства с заявлением.

При подаче документов заявителю выдается:

в госкорпорации – расписка о приеме соответствующих документов;

в ведомстве – отрывной талон заявления с указанием даты регистрации и даты получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;

через портал – в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При этом представление заявления о назначении пособия лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", а также осуществляющим уход, не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

Для назначения пособия этим лицам достаточно иметь регистрацию телефонного номера сотовой связи на портале. На телефонный номер посредством информационной системы "Е-макет" Минтруда и соцзащиты направляется сообщение о возможности назначения пособия и выборе языка.

После получения согласия на оказание проактивной услуги на телефонный номер направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением пособия через проактивную услугу считается день согласия на назначение пособия.

При отсутствии ответа от получателя в течение трех календарных дней со дня направления ему sms-сообщения процесс оказания проактивной услуги завершается.

Для назначения пособия недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их законными представителями.

Заявление для назначения пособия третьими лицами подается по доверенности.

Как отмечается, при обращении заявителя за назначением пособия в отделение госкорпорации проводится проверка на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты, а также на наличие у заявителя факта предоставления услуги индивидуального помощника (для назначения пособия лицу, осуществляющему уход).

При получении сведений, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение пособия, а также сведений из информационной системы уполномоченного государственного органа, подтверждающих факт предоставления услуги индивидуального помощника (для назначения пособия лицу, осуществляющему уход), заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

В случае представления заявителем неполного пакета документов, предусмотренного стандартом государственной услуги, или документов с истекшим сроком действия или отсутствия сведений, необходимых для оказания госуслуги, работник госкорпорации в течение двух рабочих дней со дня принятия документов направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов и сроки приведения его в соответствие. На этот период оказание государственной услуги приостанавливается.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет два рабочих дня.

В случае, если в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не привел его в соответствие с требованиями, ему выдается расписка об отказе в приеме заявления.

Электронные копии документов удостоверяются ЭЦП специалиста отделения Государственной корпорации, после чего заявление и документы, представленные заявителем в подлинниках, возвращаются заявителю.

Возражения заявителя по предварительному решению принимаются исполнителем уполномоченного органа по назначению пособия в течение одного рабочего дня со дня его получения.

По результатам заслушивания уполномоченный орган по назначению пособия принимает решение о назначении (отказе в назначении) пособия.

Сформированный ЭМД направляется в уполномоченный орган по назначению пособия для принятия решения о назначении (изменении, отказе в назначении) пособия через филиал госкорпорации.

Специальное государственное пособие – денежная выплата, в том числе электронными деньгами, гражданам, имеющим право на пособие, предоставляемая независимо от иных видов пособий.

Приказ введен в действие со 2 ноября 2021 года.