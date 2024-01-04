Специальное профессиональное госпособие: как получить

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 25 декабря 2023 года утвердило Правила назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия, сообщает Zakon.kz.

Cпециальное профессиональное государственное пособие – денежные выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, утвержденным уполномоченным государственным органом, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев.

Обратиться за назначением пособия можно в любое время после возникновения права на него через:

государственную корпорацию;

проактивную услугу.

Заявитель может одновременно с пособием обратиться за назначением пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.

Для назначения пособия недееспособным, ограниченно дееспособным или нуждающимся в опеке или попечительстве лицам заявление и необходимые документы подаются их законными представителями.

Заявление для назначения пособия третьими лицами подается по доверенности.

Лица, имеющие право на получение пособия, представляют в госкорпорацию заявление по форме и документ, удостоверяющий личность.

Специалист госкорпорации, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие информационные системы (ИС) через шлюз "электронного правительства":

Заявление, поданное на бумажном носителе, подписывается заявителем. Полученные сведения из ИС прилагаются к заявлению.

При несоответствии или отсутствии сведений в информационной системе к заявлению прилагаются соответствующие документы.

Документы предоставляются в подлинниках, кроме случаев, когда копии документов засвидетельствованы в порядке, установленном законом "О нотариате", сканируются специалистом госкорпорации и возвращаются заявителю.

Специалистом государственной корпорации, принявшим заявление, заявителю вручается расписка о принятии документов.

Далее заявление о назначении пособия регистрируется в электронном журнале регистрации заявлений граждан о назначении пособия.

Проактивная услуга предоставляется при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи заявителя на портале. При этом заявления при назначении пособия через проактивую услугу не требуется.

Посредством АИС "Е-макет" в автоматизированном режиме инициируется сообщение заявителю на номер его абонентского устройства сотовой связи о возможности получения пособия, принятия обязательств и условий, предусмотренных в бланке заявления и выбора банковского счета из предложенного списка БВУ, с которыми реализована интеграция с АИС "Е-макет".

Для подтверждения согласия на получение проактивной услуги и принятия обязательств заявитель выбирает банковский счет из предложенного списка и отправляет ответное сообщение, набрав комбинацию цифр, предлагаемых АИС "Е-макет".

При отсутствии ответа заявителя в течение трех календарных дней АИС "Е-макет" направляет заявителю:

PUSH уведомление о праве на пособие и предоставления согласия для осуществления пособия;

через единый контакт центр по вопросам социально-трудовой сферы уведомление о праве на пособие и предоставления ответа на полученное sms-сообщение;

информацию с указанием причины в ЭБТ для уведомления работодателя и работника в личном кабинете.

Выплата пособия производится государственной корпорацией путем:

зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий;

доставки на дом получателям через отделения акционерного общества "Казпочта".

В случае изменения номера банковского счета, способа выплаты, местожительства получателя (опекуна, попечителя) в отделение государственной корпорации или отделение уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий получателями (опекунами, попечителями) подается заявление об этих изменениях с документами, подтверждающими соответствующие изменения.

При этом указывается, что при открытии отдельного банковского счета для зачисления пособия или социальных выплат из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования на деньги, находящиеся на таком счете, не допускается обращение взыскания третьими лицами.



Доставка пособия на дом производится следующим категориям:

лицам с инвалидностью первой группы;

лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии автоматизированных отделений почтовой связи.

Оплата банковских услуг, связанных с выплатой пособия, осуществляется за счет бюджетных средств.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

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Ранее мы рассказали, как оформить профессиональную выплату за счет работодателя.

Согласно Социальному кодексу, казахстанцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, занятые на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев имеют право на специальную социальную выплату, состоящую из:

специального профессионального государственного пособия; страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования; профессиональной выплаты за счет средств работодателя; пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Право на выплаты возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.