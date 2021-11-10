Баглан Бекбауов назначен вице-министром сельского хозяйства 

Постановлением правительства РК Баглан Бекбауов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, передает Zakon.kz.

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Класификация по специальности – программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.

2008-2016 гг. – работал на различных должностях в структуре АО "НИТ".

2016-2017 гг. – технический директор коммерческой организации.

2017-2020 гг. – заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО "НИТ".

С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.