Баглан Бекбауов назначен вице-министром сельского хозяйства 

Постановлением правительства РК Баглан Бекбауов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, передает Zakon.kz.
Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане.
Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Класификация по специальности – программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.
Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.
2008-2016 гг. – работал на различных должностях в структуре АО "НИТ".
2016-2017 гг. – технический директор коммерческой организации.
2017-2020 гг. – заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО "НИТ".
С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.
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