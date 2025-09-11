Баглан Бекбауов покинул пост вице-министра сельского хозяйства РК

От должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана освободили Баглана Бекбауова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 сентября 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК".

Баглан Бекбауов родился 16 января 1983 года в Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссауи, КазГЮУ им. М. Нарикбаева. Классификация по специальности – "программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей", "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста. В разные годы работал на различных должностях в структуре АО "НИТ" (2008-2016), являлся техническим директором коммерческой организации (2016-2017), был заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2017-2020), зампредседателя правления АО "НИТ" (с января по февраль 2021 года), работал гендиректором частной компании (с июля по ноябрь 2021 года).

О назначении Баглана Бекбауова на должность вице-министра сельского хозяйства стало известно 10 ноября 2021 года.