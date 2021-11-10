Когда опубликуют итоговые данные переписи населения в Казахстане

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК планирует представить предварительные данные о переписи населения страны в декабре текущего года. Об этом сообщил руководитель бюро Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент Zakon.kz.

Переписью охвачены все категории жителей страны. Онлайн-опрос прошли 42,5%, а сплошным обходом охвачено 57,5% человек. Как вы видите, жители страны приняли самое активное участие в прохождении переписи в онлайн-формате. Это свидетельствует об активном участии населения в переписи в такое непростое время. Данный показатель приблизился к среднеевропейскому показателю прохождения переписи в онлайн-формате – 30-50%, – сказал Айдапкелов на заседании правительства.

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По его словам, к переписи населения привлечено около 25 тыс. человек переписного персонала, а также сотрудники территориальных подразделений и центрального аппарата бюро. По многочисленным пожеланиям жителей страны было продлено функционирование онлайн-опроса населения до завершения переписи.

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Бюро приступило к обработке полученных данных и планирует представить предварительные данные в декабре текущего года. Согласно плану мероприятий, краткие итоги переписи запланированы на середину 2022 года, и в первом квартале 2023 года планируем опубликование полных итогов переписи, – сообщил Айдапкелов.

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Согласно озвученной информации, по всей стране работало более 3500 специальных пунктов для прохождения переписи населения, круглосуточно работал специальный call-центр 1446, поступило более 500 тыс. обращений от жителей страны, разослано респондентам свыше 25 млн SMS-сообщений.

Руководитель Бюро национальной статистики отметил, что в настоящее время поступают поздравления от международных организаций в связи с завершением национальной переписи населения. Это ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения), Управление верховного комиссара по делам беженцев, ПРООН, Организация исламского сотрудничества и Межгосударственный статистический комитет СНГ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан