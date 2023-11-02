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Топ-5 национальностей, проживающих в Казахстане

Топ-5 национальностей, проживающих в Казахстане Фото: пресс-служба акимата Алматы
2 ноября 2023 года Бюро национальной статистики опубликовало тематический сборник по Национальному составу населения по итогам переписи 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Топ-5 национальностей, проживающих в нашей стране, возглавили казахи, затем расположились русские, узбеки, украинцы и уйгуры.

"По итогам переписи 2021 года численность казахов составила 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7% (10 млн – в 2009 году). В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бюро национальной статистики.

Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли:

  • русские – 2,9 млн человек,
  • узбеки – 614 тыс. человек,
  • украинцы – 387 тыс. человек,
  • уйгуры – 290 тыс. человек.
"По итогам переписи количество этносов составило 124. Среди них такие этносы, как Ливцы, Вепсы, Орочи, Долганы, Датчане, Удэгейцы, Цахуры, Мансийцы, Нанайцы, Монголы, Селькупы, Чукчи, Ульта, Нивхы, Ижорцы, Кеты, Коряки, Крымчаки, Нганасаны, Саамы, Чуванцы".Бюро нацстатистики

Как отмечается, в вопросники раунда переписи 2021 года по национальности был добавлен вариант ответа "не указавшие".

"Таким образом, 24,8 тыс. человек отказались указывать свою национальность. Также в 2021 году количество выбравших при переписи ответ "другая национальность" составило 47,5 тыс. человек, тогда как в 2009 году таких людей было лишь восемь", – добавили в Бюро нацстатистики.

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30 октября 2023 года в Бюро национальной статистики сообщили, что за 12 лет – с 2009 по 2021 год – население Казахстана выросло на 20%. Подробнее здесь.

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