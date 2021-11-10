Казахстан перешел в "зеленую" зону по COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Zakon.kz.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская область.
В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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