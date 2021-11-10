ДТП со смертельным исходом произошло в Костанайской области

В Костанайской области три человека погибли на трассе в ДТП, передает Zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Джангельдинском районе.

9 ноября на 59 километре автодороги Аркалык – Торгай возле села "Тауыш" 52-летний водитель Audi 80 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50 и 56 лет (жительницы села Торгай) от полученных травм скончались на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в ДП Костанайской области.

Отмечается, что в аварии пострадал ребенок.

7-летняя девочка с травмами доставлена в Центральную районную больницу, – добавили в ведомстве.

Начато досудебное расследование.