На западе Казахстана произошло смертельное ДТП

Три человека погибли в аварии недалеко от села Володарка в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Еще один пассажир с тяжелыми травмами находится в реанимации, передает Almaty TV. В ДТП две машины столкнулись "лоб в лоб", когда один из водителей потерял контроль и выехал на встречную полосу. Машины буквально смяли друг друга.

"Транспортное средство водворено на штрафстоянку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 "Нарушение правил дорожного движения". Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания, обстоятельства аварии выясняются", – рассказала старший инспектор ДП Алима Гарифуллина.

Ранее в Актобе машина сбила девочку.