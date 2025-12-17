#Казахстан в сравнении
Происшествия

На западе Казахстана произошло смертельное ДТП

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 03:07 Фото: Zakon.kz
Три человека погибли в аварии недалеко от села Володарка в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Еще один пассажир с тяжелыми травмами находится в реанимации, передает Almaty TV. В ДТП две машины столкнулись "лоб в лоб", когда один из водителей потерял контроль и выехал на встречную полосу. Машины буквально смяли друг друга.

"Транспортное средство водворено на штрафстоянку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 345 "Нарушение правил дорожного движения". Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания, обстоятельства аварии выясняются", – рассказала старший инспектор ДП Алима Гарифуллина.

Ранее в Актобе машина сбила девочку.

