Депутаты просят снизить пенсионный возраст для шахтеров

Депутаты Мажилиса от фракции "Ак жол" просят вице-премьера Ералы Тугжанова рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста для рабочих опасных профессий, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Максат Раманкулов напомнил о недавней трагедии на шахте в Карагандинской области, в результате которой погибли шесть шахтеров. По его словам, эта проблема снова обострила вопрос социальной справедливости к людям, работающим в сотнях метров под землей или у раскаленных металлургических печей, то есть всех представителей опасных профессий, имевших ранее право на пенсионное обеспечение согласно "спискам 1 и 2".

Вопрос не только в выплатах и компенсациях семьям погибших, которых уже не вернуть ни за какие деньги. Проблема в том, что и без всяких аварий большинство рабочих этих профессий задолго до пенсионного возраста получают букет профессиональных заболеваний и теряют способность работать по своей специальности, а многие просто не доживают до пенсионного возраста, – отметил Раманкулов.

В этой связи депутатская фракция "Ак жол" требует вернуть пенсионный возраст для шахтеров, металлургов и других профессий согласно "спискам 1 и 2".

Депутат подчеркнул, что ранее на аналогичный запрос Министерство труда и соцзащиты отвечало, что граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

Он добавил, что с 1 апреля текущего года в ЕНПФ была введена новая методика, по которой предусмотрены повышенные пенсионные выплаты для работников опасных производств. Однако она не учитывает ряд важных моментов.

Во-первых, на 1 октября средняя сумма накоплений граждан по обязательным пенсионным взносам составляет около 1 млн 170 тыс. тенге, а по обязательным профессиональным пенсионным взносам средняя сумма накоплений – около 658 тыс. тенге. Нужно иметь в виду, что накопительная пенсионная система действует уже 22 года, то есть тем, кто начал делать пенсионные накопления с 18 лет, сегодня как раз 40 лет. Это и есть средний трудоспособный возраст. И как видим, средняя сумма примерно в три раза меньше достаточной для выхода на аннуитет. На что должен жить этот человек с букетом профессиональных болезней? И зачем нужны обещанные "повышенные выплаты", если эти люди до них просто не доживут? – возмутился Раманкулов.

Аргументируя отказ по снижению пенсионного возраста для этой категории работников, госорганы называют десятки миллиардов тенге, которые потребуются для такого решения. В то время как Счетный комитет ежегодно выявляет неэффективные расходы тех же бюджетных средств не на десятки, а на сотни миллиардов.

Чиновники забывают, что доходы государства опираются на труд этих самых людей, которые заодно теряют и свое здоровье. Почему-то Минтруда просто отрицает требования депутатов и не ищет приемлемые варианты. Например, путем пересмотра и сокращения этих списков, что повлекло бы и сокращение необходимых расходов, – предложил мажилисмен.

7 ноября на шахте "Абайская" АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел внезапный взрыв с выбросом метана. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь – в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шестеро шахтеров. Начато расследование.

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8 ноября глава МВД заявил, что подозреваемые пока не установлены.

Тамила Языкова, Нур-Султан