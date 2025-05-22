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Мир

В Дании решили повысить пенсионный возраст

в Дании решили незначительно повысить пенсионный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 20:01 Фото: pixabay
Парламент Дании утвердил законопроект, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Copenhagen Post, изменения будут внедряться поэтапно: уже к 2030 году датчане смогут выходить на пенсию с 68 лет, в 2035-м – с 69, а к 2040-му – только с 70. В данное время в стране возраст выхода на заслуженный отдых составляет 67 лет.

Отмечается, что за новый закон проголосовало большинство депутатов Фолькетинга – 81 из присутствующих. Против выступили 21 парламентарий.

Власти страны говорят, что это решение поможет адаптироваться к изменяющейся демографической ситуации – в стране наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни. Однако не все восприняли новость с энтузиазмом: представители профсоюзов уже выразили опасения, заявив, что не каждый сможет эффективно работать до столь преклонного возраста.

Издание уточняет, что новый подход, по мнению властей Дании, должен обеспечить устойчивость пенсионной системы в будущем.

Ранее сообщалось, что с лучами солнца в Астане активизировались пенсионеры.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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