В Дании решили повысить пенсионный возраст

Парламент Дании утвердил законопроект, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Copenhagen Post, изменения будут внедряться поэтапно: уже к 2030 году датчане смогут выходить на пенсию с 68 лет, в 2035-м – с 69, а к 2040-му – только с 70. В данное время в стране возраст выхода на заслуженный отдых составляет 67 лет.

Отмечается, что за новый закон проголосовало большинство депутатов Фолькетинга – 81 из присутствующих. Против выступили 21 парламентарий.

Власти страны говорят, что это решение поможет адаптироваться к изменяющейся демографической ситуации – в стране наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни. Однако не все восприняли новость с энтузиазмом: представители профсоюзов уже выразили опасения, заявив, что не каждый сможет эффективно работать до столь преклонного возраста.

Издание уточняет, что новый подход, по мнению властей Дании, должен обеспечить устойчивость пенсионной системы в будущем.

Ранее сообщалось, что с лучами солнца в Астане активизировались пенсионеры.