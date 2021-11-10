Где пройдет Чемпионат Азии по волейболу на снегу

Азиатская конфедерация волейбола выступила с предложением провести первый Чемпионат Азии по волейболу на снегу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Проведение первой в истории азиатской версии данного турнира запланировано на конец февраля 2022 года. В качестве городов-кандидатов рассматриваются Усть-Каменогорск и Нур-Султан. У сборной Казахстана имеется опыт участия в зимних волейбольных состязаниях. Три года назад казахстанская женская команда вошла в пятерку лучших Евротура по волейболу на снегу.

Международная федерация волейбола (FIVB) не скрывает своих амбиций и стремится стать первой в мире федерацией, которая будет представлена как на зимних, так и на летних Олимпийских играх, – говорит генеральный секретарь КФВ Ермек Сырлыбаев.

Пляжный волейбол, к примеру, на Олимпийских играх по популярности и продаже билетов обошел уже классический волейбол. То есть интерес у публики к этому виду спорта большой. Соответственно, таким же путем FIVB планирует развивать и волейбол на снегу. Уже есть отработанный мяч бренда Mikasa. Он не деформируется на холоде. Правила игры, высота сетки, размеры площадки – восемь на восемь. Все, как в пляжном волейболе. Но только играют три на три игрока. А также есть запасной четвертый игрок. Единственное, что сейчас не разработано, – это специальная обувь. Большинство волейболистов на снегу играют в шипованных футбольных бутсах.

Презентация волейбола на снегу как будущего олимпийского вида спорта состоялась в Южной Корее на зимней Олимпиаде-2018. Тогда там играли все суперзвезды классического и пляжного волейбола. Сейчас этот вид спорта очень популярен в Европе. Проводятся, как и по пляжному волейболу, европейские туры, чемпионат мира.

Куандык Шынасилов