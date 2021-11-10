Преднамеренное банкротство – предприниматели не уплатили налоги на 86 млн тенге

В Карагандинской области осуждены руководители предприятия "Арт Текстиль" за преднамеренное банкротство, передает Zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследовано уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ТОО "Арт Текстиль". пресс-служба АФМ РК

Следствием установлено, что учредитель и руководитель предприятия И. Фелькер и Р. Куран в течение трех лет до признания предприятия банкротом незаконно передали права на имущество – земельный участок, здание, автомашины – подставным лицам.

Тем самым пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 млн тенге. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что договоры о передаче и реализации имущества ТОО "Арт Текстиль" признаны недействительными, все имущество возращено.

И. Фелькер и Р. Куран осуждены к 1,5 года ограничения свободы. пресс-служба АФМ РК