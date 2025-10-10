В Казахстан из ОАЭ вернули предпринимателя, сбежавшего после махинаций с налогами на 300 млн тенге
Фото: Генеральная прокуратура
В Казахстан из ОАЭ экстрадировали мужчину, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.
В Генеральной прокуратуре 10 октября рассказали, что с 2018 по 2020 год он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге.
"После совершения преступления подозреваемый скрылся и на протяжении более года находился в международном розыске. В сентябре 2025 года он был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана передан нашим правоохранительным органам. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", – сообщили в надзорном органе.
За совершенное преступление беглецу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
В текущем году из ОАЭ уже экстрадировали девять разыскиваемых лиц. 6 октября, например, сообщалось об экстрадиции гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти.
