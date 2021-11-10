Они должны подчиняться законам – Генпрокуратура об авто с российскими номерами

Казахстанцы, имеющие авто с российскими номерами, должны их регистрировать, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что граждане должны подчиняться законам.

Это машины иностранного учета, это же не казахстанские машины. Есть криминальные, есть в угоне, есть которые без учета – на них просто повесили номера. У них нет учета. Со стороны владельцев это незаконно. Те, кто пользуется этими машинами, должны подчиняться законам, – уточнил Чиндалиев.

Замгенпрокурора подчеркнул: "Мы должны уважать свои законы".

У нас прописано в законе, что машину нужно ставить на учет. Это для обеспечения вашей же безопасности, безопасности граждан. Гражданин должен зарегистрировать авто, – заключил чиновник.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что 80 тысяч авто с российскими номерами не поставлены на учет в Казахстане.

Он подчеркнул, что казахстанцы, приобретая эти машины по договору купли-продажи, в течение 10 суток обязаны зарегистрировать их в Казахстане. Это делается для уплаты налогов, получения информации о прохождении техосмотра.

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