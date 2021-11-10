Национальный проект по развитию регионов утвердили в Казахстане

10 ноября 2021, 16:51
Фото: primeminister.kz

Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года утвержден национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны. Он рассчитан до 2025 года.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:

  • Увеличение уровня урбанизации с 59,1% до 62,6%;
  • увеличение численности населения в агломерациях и областных центрах (а также в городе Семей) ежегодно на 1,7%;
  • привлечение в СНП более 21 тысячи специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, а также государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов;
  • обеспечение улучшения жилищных условий 236,7 тысячи семей за счет всех источников финансирования;
  • обеспечение 100% доступа к услугам водоснабжения в городах;
  • обеспечение 100% доступа к услугам водоснабжения в селах;
  • повышение уровня занятости переселенцев и қандасов, в том числе с развитием предпринимательской инициативы с 79% до 87%.

На реализацию нацпроекта предусмотрено 7 567 408 245 тысяч тенге. При этом из республиканского бюджета будет выделено 4 022 143 962 тысячи тенге; из местных бюджетов – 785 759 418,8 тысячи тенге.

Нацпроект будет реализовываться по нескольким направлениям, в частности, "Равный доступ к базовым услугам" и "Обеспечение транспортной связанности".

Так, планируется, что доля автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии на конец 2025 года составит 95%.

В целом экономический эффект от проекта составит:

  1. Увеличение ВРП столицы, городов республиканского значения ежегодно на 3,9%;
  2. увеличение транзитных грузопотоков с 22,7 до 30 млн тонн.

При этом улучшение позиций Казахстана составит:

  • с 62 до 49 в Глобальном рейтинге конкурентоспособности ВЭФ по показателю "Инфраструктура";
  • с 71 до 50 в рейтинге Всемирного Банка по показателю "Эффективность логистики" (LPI);
  • создание 491,1 тысячи рабочих мест, в том числе:

- 15,7 тысячи постоянных рабочих мест;

- 475,4 тысячи временных рабочих мест.

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

Ответственным госорганом за исполнение Нацплана является Министерство национальной экономики РК.


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