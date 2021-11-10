Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября, передает Zakon.kz.

Погоду на большей части республики по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми ожидаются осадки, в северных регионах – дождь с переходом в снег.

Восток, центр, юг страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. На большей части страны ожидается усиление ветра, в северных районах – низовая метель, гололед, туман, на западе, северо-западе и в горных районах юга республики – туман, – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на северо-западе, востоке ожидается гололед, днем на западе области – низовая метель, ночью на юго-востоке, днем на северо-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, на севере, северо-западе областей – ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области на севере ожидаются туман, гололед, на западе, юге области – ветер 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

На юго-востоке Карагандинской, на севере Западно-Казахстанской, ночью и утром в горных и южных районах Южно-Казахстанской, Жамбылской областей ожидается туман, ночью на востоке Западно-Казахстанской области усилится ветер до 15-20 м/с.

На востоке Атырауской, на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На северо-западе, востоке Мангистауской области усилится ветер до 15-20, ночью порывы 23 м/с, ночью и утром на севере области – гололед.