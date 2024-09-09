Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане

Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 10 по 12 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики.

"Несмотря на то, что ночные температуры будут сохранятся довольно низкими, днем солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов. И только на востоке и юго-востоке страны столкновения холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег", – говорится в прогнозе.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью-2024, можете узнать по ссылке.