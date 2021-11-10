Как помогают семьям погибших при взрывах в Жамбылской области

Президент Казахстана поручил госорганам принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и провести восстановительные работы на месте взрывов в Жамбылской области. В данное время работы еще продолжаются, передает Zakon.kz.

27 августа 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области поручил уполномоченным государственным органам принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и провести восстановительные работы, – написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.

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Сделано:

• На сегодняшний день восстановлены 173 объекта из 176 поврежденных. Введены в эксплуатацию 35 жилых, 10 коммерческих объектов, две школы и один медицинский пункт. Продолжается строительство двух коммерческих объектов и новой школы на 150 мест в селе Жибек жолы.

• В селе Кайнар отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, обеспечены газификация и водоснабжение домов.

• На проведение восстановительных работ было выделено 1,2 млрд тенге из резерва правительства, 102,3 млн тенге привлечено за счет спонсорских средств.

• Семьям пострадавших выплачено по 15 млн тенге в качестве материальной помощи.

• Полностью погашены долги членов семей пострадавших перед банками и микрофинансовыми организациями.

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