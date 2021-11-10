На Жамбылской ГРЭС планируют подключить третий блок для увеличения электрогенерации

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев в ходе выездного совещания в Жамбылской области дал поручение профильным компаниям и организациям для того, чтобы население и социальные объекты не отключали от электрической энергии, передает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба министерства, потребление электроэнергии в энергодефицитной Южной зоне Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана выросло в текущем году на 12%. В связи с ростом потребления происходит перегруз транзита 500 кВ АО "KEGOC" в направлении Север-Юг, разбалансировка генерации и потребления электрической энергии. Потребление оказывается больше, чем есть возможность выработки электроэнергии. В этой связи вводятся в эксплуатацию резервы от Жамбылской ГРЭС.

Руководством Жамбылской ГРЭС доложено о технической готовности подключить сегодня в работу третий блок с увеличением генерации электрической энергии.

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Министр сообщил, что 30 октября текущего года утверждены предельные тарифы на электрическую энергию АО "Жамбылская ГРЭС".

Системным оператором ежедневно фиксируются отклонения и нарушения от суточного графика потребления электрической энергии со стороны субъектов оптового рынка электрической энергии, включая энергопередающие и энергоснабжающие организации.

Традиционно дефицит электроэнергии и мощности фиксируется в часы вечернего максимального потребления. Но жители региона и такие социальные объекты, как больницы и школы, ни в коем случае не должны оставаться без электричества. Министерство энергетики категорически против таких мер, – сказал Мирзагалиев.

В этой связи министр энергетики поручил АО "КЕГОК", энергопередающим и энергоснабжающим организациям совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) провести до конца недели анализ и принять все необходимые меры по обеспечению бытовых потребителей бесперебойным электроснабжением.

Вместе с тем министр поставил задачу приступить к восстановлению четвертого и пятого блоков Жамбылской ГРЭС, что позволило бы увеличить генерацию электроэнергии в будущем.

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По итогам совещания глава ведомства поручил АО "KEGOC" ежесуточно предоставлять информацию о потребителях и объемах распределенной между ними электроэнергии.

Энергопередающим компаниям поручено провести соответствующую работу по фактам перебора энергопотребления, в том числе по выявлению "серых" майнеров.

В совещании по режиму работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" приняли участие заместитель акима Жамбылской области, руководители Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК, АО "КазТрансГаз Аймак", Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз", Наблюдательного совета ТОО "Жамбылские электрические сети" и ТОО "Жамбыл жарық сауда 2030". В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие в онлайн-режиме акционеры и руководители энергоснабжающих и электросетевых компаний из всех регионов страны.