Утром 11 ноября казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на северо-востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.
В 6:32 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 44.38° с.ш. 81.03° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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