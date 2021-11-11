Утром 11 ноября казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на северо-востоке от Алматы, сообщает Zakon.kz.

В 6:32 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 44.38° с.ш. 81.03° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет