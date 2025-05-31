Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 360 км на юго-восток от Алматы. Эпицентр находился на территории Китая, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 31 мая 2025 года в 13:28 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Координаты землетрясения: 42.140 с.ш. 81.060 в.д.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 360 км. на юго-восток от Алматы

Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости

Фото: Earthquake Network

Согласно оперативным данным Казахстанского Национального Центра данных (ИГИ НЯЦ РК), координаты эпицентра: 42.14 градуса северной широты, 81.04 градуса восточной долготы.

Магнитуда в эпицентре (mb) = 5. Энергетический класс K=11.2.

Ночью 29 мая 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 2:14 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.