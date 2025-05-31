Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 360 км на юго-восток от Алматы. Эпицентр находился на территории Китая, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 31 мая 2025 года в 13:28 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
- Координаты землетрясения: 42.140 с.ш. 81.060 в.д.
- Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 360 км. на юго-восток от Алматы
- Расчетная интенсивность (в баллах) составила: нет ощутимости
Фото: Earthquake Network
Согласно оперативным данным Казахстанского Национального Центра данных (ИГИ НЯЦ РК), координаты эпицентра: 42.14 градуса северной широты, 81.04 градуса восточной долготы.
Магнитуда в эпицентре (mb) = 5. Энергетический класс K=11.2.
Ночью 29 мая 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 2:14 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
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