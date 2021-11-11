Что произойдет, если полностью отказаться от хлеба. Об этом рассказала диетолог и эндокринолог Алена Барредо, передает Zakon.kz.

По ее словам, "хлеб – это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность".

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При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте, – подчеркнула эндокринолог РИА Новости.

Самым полезным, как отметила она, считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой, поскольку он будет "самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу".