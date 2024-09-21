Как возникает аллергия на хлеб и злаки

Канадские ученые пришли к выводу, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gastroenterology, воспалительная реакция на глютен – белковый компонент злаковых – происходит только внутри стенки кишечника и включает исключительно иммунные клетки. Однако новое исследование канадских ученых показало, что кишечный эпителий (клеточная выстилка полых органов), также играет активную роль в запуске воспалительного ответа после употребления некоторых продуктов, таких как хлеб, каши, крупы и макаронные изделия.

Согласно данным издания, в лаборатории специалисты воссоздали модель кишечного эпителия, что позволило им наблюдать за деятельностью конкретных молекул в эпителиальных клетках людей с целиакией. Ученые смогли выяснить, как молекулы эпителия сигнализируют иммунным клеткам о присутствии глютена, и сделать вывод, что эпителий играет ключевую роль в активации аутоиммунной реакции при целиакии.

По словам исследователей, точное знание локализации иммунного ответа может помочь в разработке новых лекарств и повышения эффективности их доставки к нужным участкам кишечника.

Издание уточняет, что после обнаружения глютена эпителий посылает более сильные сигналы иммунным клеткам, если в организм дополнительно попадают патогены. Это означает, что в будущем может быть возможно обнаруживать патоген у человека с риском развития заболевания и подавлять его взаимодействие с глютеном и эпителием кишечника для предотвращения болезни.

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