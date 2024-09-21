Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как возникает аллергия на хлеб и злаки

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 21:11 Фото: pixabay
Канадские ученые пришли к выводу, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gastroenterology, воспалительная реакция на глютен – белковый компонент злаковых – происходит только внутри стенки кишечника и включает исключительно иммунные клетки. Однако новое исследование канадских ученых показало, что кишечный эпителий (клеточная выстилка полых органов), также играет активную роль в запуске воспалительного ответа после употребления некоторых продуктов, таких как хлеб, каши, крупы и макаронные изделия.

Согласно данным издания, в лаборатории специалисты воссоздали модель кишечного эпителия, что позволило им наблюдать за деятельностью конкретных молекул в эпителиальных клетках людей с целиакией. Ученые смогли выяснить, как молекулы эпителия сигнализируют иммунным клеткам о присутствии глютена, и сделать вывод, что эпителий играет ключевую роль в активации аутоиммунной реакции при целиакии.

По словам исследователей, точное знание локализации иммунного ответа может помочь в разработке новых лекарств и повышения эффективности их доставки к нужным участкам кишечника.

Издание уточняет, что после обнаружения глютена эпителий посылает более сильные сигналы иммунным клеткам, если в организм дополнительно попадают патогены. Это означает, что в будущем может быть возможно обнаруживать патоген у человека с риском развития заболевания и подавлять его взаимодействие с глютеном и эпителием кишечника для предотвращения болезни.

Ранее сообщалось, как возникает аллергия на солнце и каковы симптомы.

Читайте также

археология, раскопки
В Татарстане сделали уникальную находку в могильнике, который старше египетских пирамид
мозг, гениальность, IQ
Каким должен быть IQ, чтобы человека назвали гением
планета, Венера, космос
Индия потратит 149 миллионов долларов на полет к Венере
Елена Беляева
Канада 2024 год Здоровье Наука Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Школьница упала с 13 этажа в Алматы
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: