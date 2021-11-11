Правительство и госорганы передадут друг другу часть полномочий

На пленарном заседании Сената парламента РК депутатами принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления". Документ предусматривает передачу части полномочий между госорганами, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно новым поправкам, некоторые функции правительства будут переданы в министерства, ряд их полномочий перейдет в акиматы, а сами министерства будут наделены дополнительными полномочиями. В частности, Министерство образования и науки возьмет на себя функцию по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов и их размеров, предоставляемых финансовыми организациями. А Министерство иностранных дел будет самостоятельно вести мониторинг за обеспечением выполнения международных договоров.

Комментируя принятие закона, председатель Сената парламента страны Маулен Ашимбаев объяснил, почему этот документ важен для развития системы госуправления и повышения самостоятельности госорганов.

Закон предусматривает повышение эффективности деятельности государственного аппарата и качества оказания государственных услуг. Также будут усилены самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов. Надеемся, что в дальнейшем закон окажет положительное влияние на развитие страны, – сказал спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан