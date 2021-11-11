Какие данные должны быть открытыми для казахстанцев

Постановлением Правительства РК от 28 октября 2021 года утвержден единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень информации, размещаемой на интернет-портале открытых данных, вошли сведения, отражающие актуальную ситуацию в стране по основным направлениям:
- Административно-территориальные единицы РК
- Данные о консульствах и посольствах иностранных государств, аккредитованных в РК (страна представительства, тип организации, полное наименование организации, город расположения, адрес, телефон, официальный сайт, электронная почта, страны, куда выдают визы (по совместительству)
- Визовый и безвизовый режим для граждан Республики Казахстан с иностранными государствами
- Список представителей МВД в иностранных государствах
- Данные о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора
- Информация по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы
- Информация о выявленных коррупционных правонарушениях
- Результаты общественного мониторинга качества оказания государственных услуг
- Информация о гендерном составе кадров государственной службы
- Статистическая информация о стаже государственных служащих
- Информация о результатах проведения конкурсов в государственных органах
- Информация о результатах государственного контроля за качеством оказания государственных услуг
- Информация о трудоустройстве лиц в рамках Президентского молодежного кадрового резерва
- Итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан за последние 10 лет
- Информация по передаче государственного имущества в имущественный найм и доверительное управление в разрезе регионов.
А также информация о состоянии экономики, торговли, промышленности, образования и науки, здравоохранения, труда, занятости и социального обеспечения, сельского хозяйства, энергетики, финансов, транспорта, строительства и ЖКХ, культуры и спорта, экологии, населения и общества, информации, связи, правовой системы и общественной безопасности.
Всего в перечень вошло 976 позиций.
Документ устанавливает период актуализации данных, срок размещения информации, источник и ответственный государственный орган.