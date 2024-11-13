Какие данные об иностранцах соберут при дактилоскопии
Уполномоченные государственные органы в сфере дактилоскопической и (или) геномной регистрации формируют перечень сведений, содержащихся на материальных носителях с дактилоскопической информацией при проведении дактилоскопической регистрации.
Сбор дактилоскопической информации при дактилоскопической регистрации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук и (или) ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и персональные данные, установленные Правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотографию;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- подпись владельца документа;
- индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего документ;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз РК содержит:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату выдачи, срок действия визы;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- наименование органа, выдавшего визу;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче ВНЖ в РК содержит:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- адрес места постоянного проживания за рубежом;
- адрес места временного проживания в Республике Казахстан;
- адрес принимающей стороны;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РК либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, содержит:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
- дату и основания выдворения за пределы Республики Казахстан (вступившего в законную силу приговора или решения суда);
- дату, до истечения которой судом установлен запрет на въезд на территорию РК.
Материальный носитель с дактилоскопической информацией иностранцев и лиц без гражданства при выдаче разрешения на постоянное проживание в РК содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);
- дату рождения;
- пол;
- информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и ладоней обеих рук;
- гражданство;
- фотографию;
- номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;
- дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию;
- дату выдачи, срок действия визы, разрешения на временное проживание;
- адрес места планируемого постоянного проживания;
- наименование органа, рассматривающего ходатайство на постоянное место жительства.
Постановление вводится в действие с 23 ноября 2024 года.
Ранее мы рассказывали, что изменилось в правилах дактилоскопической регистрации.