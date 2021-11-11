Территориальная целостность – залог успешного развития Казахстана

В период своего становления как независимого и суверенного государства Казахстан вопреки всем ожиданиям неоднократно демонстрировал всему миру правильность изначально избранного им курса развития. Он сумел достичь некой политической идентичности и закрепить за собой статус миролюбивого, справедливого и динамично развивающегося государства. Однако добиться такого положения на мировой политической арене без разрешения пограничных споров со своими соседями Казахстан бы не смог. О том, как Казахстану удалось разрешить территориальные и пограничные споры, а также очертить страну в ее нынешних границах, разбираемся в материале Zakon.kz.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "Эра Независимости" отмечал:

Добрососедские отношения с сопредельными государствами многое определяют в жизни страны. Они помогают заключать равноправные соглашения, развивать взаимовыгодную торговлю, наращивать транзитный потенциал, привлекать инвестиции, и в конечном итоге от них зависит успех реформ. Главное незыблемое условие таких отношений – четко очерченная, признанная как соседями, так и мировым сообществом, государственная граница.

По сути, эта позиция Первого Президента Казахстана и определила весь дальнейший курс развития страны.

После распада Советского Союза территориальными соседями Казахстана стали Россия, Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Предстоял долгий путь переговоров по демаркации и делимитации государственных границ.

Основной проблемой в этом процессе, помимо пограничных споров, доставшихся в наследство от СССР, как в случае с Китаем, являлось разграничение постсоветских стран лишь территориально-административными границами. Такое положение было крайне неустойчивым и создавало серьезную почву для взаимных территориальных претензий.

Де-юре закрепить границы между новоиспеченными государствами в соответствии с нормами международного права удалось в результате подписанного соглашения о создании СНГ, а также принятой 21 декабря 1991 года Алматинской декларации. Именно в ней государственные границы были определены как неприкосновенные и нерушимые. Достигнутые договоренности необходимо было утвердить в двусторонних форматах. С этого момента и начались самые тяжелые дни для казахстанской дипломатии.

Переговорный процесс с Китаем

Первостепенной для Казахстана задачей стало урегулирование спорных моментов в процессе демаркации и делимитации границ с Китаем.

Общая протяженность казахско-китайской государственной границы составляет около 1783 км, из них сухопутной границы – 1 215,86 км, водной – 566,89 км.

Стоит напомнить, что, воспользовавшись ситуацией, когда некогда сильное государство СССР в одночасье распалось, власти Китая того времени приняли решение заметно расширить свои границы за счет новоиспеченных соседей. Официальный Пекин на протяжение переговорного процесса, который длился почти 12 лет, демонстрировал непоколебимость по многим спорным вопросам, очень редко шел на компромисс, а при необходимости и вовсе использовал имеющиеся у него тогда рычаги экономического и политического воздействия.

Переговоры по делимитации между Казахстаном и Китаем велись с 1992 по 1998 год. За основу переговорного процесса всего периода были взяты Чугучакский и Хабарасуйский протоколы и еще шесть договоров и протоколов, заключенных между Российской империей и Китаем в XIX веке.

Очень трудные переговоры шли с Китайской Народной Республикой. Они начались в 1992 году. В 1994 году был подписан договор о прохождении границы, но на тот момент остались два спорных участка – это наследие старых времен. И надо сказать, что все договоры, подписанные в XIX веке, показывали принадлежность этих спорных участков Китаю. Перед нами стояла очень сложная задача отстоять право владения этими территориями, – делился своими воспоминаниями президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Переговорный процесс неоднократно заходил в тупик, потому как Китай не хотел во многом идти на компромисс, даже несмотря на то, что у Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя КНР Цзян Цзэминя к тому моменту уже сложились дружеские отношения.

Во время одной из встреч, на которой обсуждалась тема спорных участков территорий в приграничной зоне двух государств, Цзян Цзэминь сказал:

Я вам откровенно поведаю, китайский народ, в том числе народ Гонконга и Тайваня, против решения этого вопроса. Кроме того, армия против. Они говорят, что рано или поздно мы эту землю заберем, она принадлежит нам по договорам.

Однако казахстанской дипломатии, несмотря на принципиальность КНР, все же удалось склонить чашу весов в свою сторону. Первый документ о казахстанско-китайской границе был подписан 6 апреля 1994 года. В силу это соглашение вступило в силу 11 сентября 1995 года после обмена ратификационными грамотами. Еще через четыре года было подписано дополнительное соглашение, которое окончательно урегулировало пограничные вопросы между Казахстаном и Китаем.

В своих воспоминаниях Елбасы отмечал, что решать вопрос было необходимо максимально быстро, не откладывая его на будущее. Основным камнем преткновения стал момент определения небольшой спорной территории, которую китайская сторона хотела забрать себе полностью.

Первый Президент РК стоял на своем до конца, и эта территория в итоге была поделена из расчета 53% – Казахстану, 47% – Китаю.

После свою принципиальность в этом вопросе Нурсултан Назарбаев объяснял так:

Историческая память казахского народа очень глубока, и определение границ с Китаем – это не только вопрос политических баталий в Казахстане в конце прошлого века. Это и опрокинутая в будущее дуга из прошлого, дуга, полная надежд и разочарований. От того, каким образом решился бы этот вопрос, зависело бы и национальное самочувствие всего народа.

Полностью завершить процесс обсуждения спорных моментов по демаркации границ двух государств удалось только к 2002 году, когда между находящимся тогда в должности министра иностранных дел Касым-Жомартом Токаевым и главой внешнеполитического ведомства КНР Тан Цзясюанем был подписан межправительственный протокол о демаркации казахстанско-китайской государственной границы.

Казахстанско-российские прения

Не менее проблемным вопросом для Казахстана стал переговорный процесс по демаркации и делимитации государственных границ с Россией.

Основной причиной возникающих споров стало фактическое отсутствие границ в период нахождения стран в составе СССР. Тогда разграничение проходило по принципу территориально-административного деления, и никто даже подумать не мог, что Советского Союза когда-то не станет.

Остроты ситуации добавлял и факт отсутствия каких-либо двусторонних исторических документов, которые смогли бы определить правоту той или иной стороны. Именно поэтому переговорный процесс, как правило, проходил в формате жарких дебатов, где российская сторона то и дело пыталась использовать свой авторитет правопреемника СССР.

Как отмечают историки, граница между Казахской ССР и РСФСР в правовом плане была оформлена в гораздо худшей степени, чем граница с другими соседними республиками. Если граница Казахской ССР с Узбекской ССР была оформлена указами Верховных Советов обеих республик на всем протяжении, включая ее описание, а границы Казахской ССР с Киргизской ССР и Туркменской ССР содержали обобщенное описание границы в постановлениях ВЦИК 1930 и 1932 годов, то описания границы Казахской ССР с РСФСР вообще не существовало.

Граница между Казахстаном и Россией является самой протяженной в мире и составляет 7548 км, поэтому провести ее полную делимитацию было крайне нелегко.

Фактически переговорный процесс между Россией и Казахстаном стартовал с 12 декабря 1998 года, когда был подписан протокол относительно намерений о делимитации государственной границы.

Правовой основой в вопросах определения государственных границ стали: Алматинская декларация от 21 декабря 1991 года, Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 1992 года, Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ стран-участниц СНГ от 15 апреля 1994 года, двусторонние договоры и соглашения, законодательные акты Верховных Советов всесоюзного и республиканского уровней.

В июле 2000 года во время переговоров в Москве Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин отметили, что у двух дружественных государств нет пограничных споров, и высказали пожелание о наращивании темпов делимитации границы. Тем самым главы двух государств продемонстрировали факт достигнутых между ними договоренностей.

На фоне этих заявлений процесс делимитации казахстанско-российской границы был максимально ускорен. К примеру, если в сентябре 2000 года было описано и нанесено на карту около 1,2 тысячи километров границы, в октябре 2001 года – 3875 километров, то в сентябре 2004 года граница была описана уже на 99,9%.

18 января 2005 года Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали договор о казахстанско-российской государственной границе, который официально вступил в силу 12 января 2006 года.

В своих интервью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал:

Мы шли по так называемой административной границе, переговоры шли очень трудно, и вновь Первый Президент Казахстана привел очень убедительные доводы в пользу подписания данного документа, на что Владимир Путин сказал: "Вы мою точку зрения по границе внутри бывшего Советского Союза хорошо знаете, но из-за глубокого уважения к вам я подпишу этот договор и попрошу парламент ратифицировать его".

На южных рубежах

Несмотря на имеющиеся документы по разграничению территорий союзных республик в Центральной Азии, описанных в указах Верховных Советов СССР, казахстанской дипломатии пришлось приложить немало усилий, чтобы это узаконить уже после обретения независимости.

Наиболее острым стал вопрос в переговорах с Узбекистаном.

Основная сложность в разграничении двух государств заключалась в том, что весь неописанный участок в 200 км границ проходил напрямую через населенные пункты Сарыагашского, Мактааральского районов Туркестанской области Казахстана и Ташкентской, Джизакской областей Узбекистана.

С учетом возникающих проблем в переговорах казахстанский МИД рассчитывал прийти к компромиссу и завершить процесс описания границ двух государств не ранее 2007-2008 года. Однако это, судя по всему, не устраивало Елбасы, который в марте 2001 года решил взять контроль над процессом в свои руки.

У Нурсултана Назарбаева состоялся обстоятельный телефонный разговор с президентом Узбекистана, в ходе которого была достигнута договоренность об ускорении переговорного процесса с последующим подписанием соответствующего соглашения о государственных границах. Сроки главы двух государств определили на конец 2001 года.

В результате 16 ноября 2001 года путем взаимных уступок территорий и нахождения консенсуса главы двух государств в Нур-Султане подписали договор о казахстанско-узбекской границе с определением 96% всех спорных участков вдоль линии государственных границ. Итоговый документ был подписан в сентябре 2002 года. Оба документа вступили в силу 5 сентября 2003-го.

С Туркменистаном и Кыргызстаном переговорный процесс в отношении демаркации и делимитации границ проходил в менее напряженном формате.

Договор о государственных границах с туркменской стороной был подписан 5 июля 2001 года и был полностью ратифицирован обеими сторонами в августе 2006 года.

Первые переговоры с Кыргызстаном прошли в 1999 году, а в декабре 2001 года был подписан итоговый межгосударственный договор о казахско-кыргызской границе (вступил в силу в августе 2008 года).

В итоге Казахстан усилиями своих дипломатов и непосредственно Первого Президента к 2008 году смог стать одним из первых государств на постсоветском пространстве, которое полностью завершило процесс делимитации собственных границ.

Нурсултан Назарбаев в период становления государства неоднократно отмечал:

Нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независимости Казахстана.

Потому как международно-правовое оформление границы есть важнейшая гарантия национальной безопасности государства.

Олег Васильев