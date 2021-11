В Instagram появится оповещение "отдохнуть от просмотра ленты" 

Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты, передает Zakon.kz.

Работа над новой опцией Take a break уже ведется.

Воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре.

Testing “Take a Break” ????‍????



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌???? pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH