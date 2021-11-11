18-летняя карагандинка оформила пять кредитов на женщину-инвалида

Аферистка оформила пять кредитов на женщину-инвалида в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница города.

Она рассказала, что является инвалидом. Помощь ей оказывала 18-летняя девушка, которая и попала в список подозреваемых.

В ходе следствия выяснилось, что помощница оформила на потерпевшую пять кредитов.

Общая сумма нанесенного ею ущерба составила 2 млн 784 тысячи тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 190 УК РК "Мошенничество".