Мошенник из Алматы оформил товарные кредиты на женщину в Жамбылской области

В Жамбылской области был задержан мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества на сумму более 2,7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 3 марта в полиции, 22-летний житель Алматы представился сотрудником крупной компании бытовой техники и оформив на имя жертвы товарные кредиты на сумму 1,2 млн и 1,5 млн тенге.

Досудебное расследование было начато по части 2 статьи 190 УК РК. В результате оперативных мероприятий полиции удалось установить подозреваемого. В настоящее время материальный ущерб, причиненный потерпевшей, полностью возмещен, и расследование завершено.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества.

