Главу СпецЦОНа в Нур-Султане уволили после эксперимента Мусина

Руководителя столичного Специализированного ЦОНа уволили после эксперимента министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующая комиссия примет решение. Я, как министр, рекомендовал Правительству для граждан, то есть той компании, которая занимается всеми этими процессами, принять все необходимые меры. Насколько мне известно, уже смещен и назначен новый руководитель в СпецЦОНе, куда я ходил с экспериментальной проверкой, – сообщил глава МЦРИАП РК в кулуарах сената.

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Также он ответил на вопрос, как в целом ведомство собирается бороться с "помогайками".

Конечно же, пресекать такие факты, потому что это в принципе наша основная задача – обеспечить предоставление госуслуг не только в быстром, но и в антикоррупционном формате, чтобы те процессы, которые предусмотрены в рамках законодательства, были соблюдены. Для этого мы будем внедрять технологические инновации, такие как биометрия и наблюдение за сдающим экзамен. Багдат Мусин

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По его словам, "отсутствие или присутствие при сдаче экзаменов будет определяться именно технологически".

Будет технология говорить, биометрия о том, что, да – это Мусин Багдат, он прошел тестирование, он сидел за компьютером и за столько-то минут сдавал, никуда не отклонялся, не смотрел в сотовый телефон и так далее. Если в цифрах говорить, то сегодня сократилась на 90% выдача водительских удостоверений, которые выдавались конкретно в СпецЦОНе Нур-Султана. Багдат Мусин

29 октября глава МЦРИАП РК Багдат Мусин устроил облаву на "коррупционщиков" в столичном СпецЦОНе. 4 ноября он опубликовал ролик об этом расследовании.

Оксана Скибан, Нур-Султан