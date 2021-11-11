Стихийную свалку устроили в Алматы

В Алматы жители домов жалуются на масштабную стихийную свалку близ их домов, передает Zakon.kz.

Из публикации на kris.p.almaty.official стало известно, что с конца октября производится выброс мусора грузовыми машинами по ул. Симферопольская в Ауэзовском районе города.

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Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в акимат Ауэзовского района, где дали объяснение по данному инциденту.

Данный земельный участок является частной собственностью. Выгрузка мусора проводилась по устной договоренности подрядной организации с владельцем данной территории на временной основе. На начальника данного участка был составлен административный протокол. акимат Ауэзовского района

Отмечается, что скопление мусора на данном участке было ликвидировано.