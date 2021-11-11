Казахстанский фильм выдвинут на премию "Оскар"

Картина "Желтая кошка" режиссера Адильхана Ержанова выдвинута на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", передает Zakon.kz.

Фильм рассказывает историю казахстанских "Бонни и Клайда" – это история любви погрязшего в криминале юноши Кермека и сбившейся с пути девушки Евы, о трудностях, вставших на пути пары, и их противостоянии враждебному миру.

Роль Кермека исполнил российский актер Азамат Нигманов, которого зритель знает по картинам "Конвой" Алексея Мизгирева и "28 панфиловцев" Андрея Шальопы.

Роль Евы сыграла молодая казахстанская актриса Камила Нугманова, ранее снимавшаяся в фильмах "Грязь большого города" Наримана Туребаева и "Облако на крыше" Алишера Сулейменова.

В роли криминального авторитета Жамбаса снялся известный казахстанский актер Санжар Мади.

Объявление списка номинантов премии "Оскар" состоится 8 февраля 2022 года, а церемония вручения наград пройдет 27 марта 2022 года.